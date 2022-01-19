HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Oto-pilottayken ölümlü kazaya karışmıştı! Tesla sürücüsü Kevin George Aziz Riad'a iki ayrı dava

Oto-pilottayken ölümlü kazaya karışmıştı! Tesla sürücüsü Kevin George Aziz Riad'a iki ayrı dava

19.01.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin California eyaletinde mahkeme tarafından otomatik pilotta kırmızı ışıkta geçerek başka bir araca çarpan ve iki kişinin ölümüne neden olan Kevin George Aziz Riad isimli Tesla sürücüsüne iki ayrı dava açıldı. Belirtilenlere göre bu, yaygın olarak kullanılan bir sürücü teknolojisini kapsayan ilk suçlama.

Oto-pilottayken ölümlü kazaya karışmıştı! Tesla sürücüsü Kevin George Aziz Riad'a iki ayrı dava

Tesla sürücüsü Kevin George Aziz Riad, oto-pilotta yaptığı kazada ölüme neden olmakla suçlanıyor. Los Angeles ilçe savcıları, 2019'da yaşanan ve 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin, sürücü Kevin George Aziz Riad hakkında iki suç dosyası oluşturdu.

27 yaşındaki araç sürücüsü, hakkındaki iddialar karşısında suçsuz olduğunu savundu. Limuzin servis şoförü Riad, dava devam ederken kefaletle serbest bırakıldı.

"İLK SUÇLAMA" DETAYI

Söz konusu davanın, otomatik sürüş sistemini içeren suçlamaların ilki olmadığı, ancak yaygın olarak kullanılan bir sürücü teknolojisini kapsayan ilk suçlama olduğu belirtildi.

tesla

Arizona'da 2020 yılında, Uber'in halka açık yollarda tamamen otonom bir aracın test sürüşü esnasında kazaya karışması sonucu yetkililer, araçta teste tanıklık etmesi için bulunan sürücüye karşı "taksirle adam öldürme" suçlamasında bulunmuştu.

Tesla fanlarının korktuğu oldu! Cybertruck ertelendiTesla fanlarının korktuğu oldu! Cybertruck ertelendi

SUV tipi, içinde insan olan Uber aracı oto-pilot tarafından kontrol edildiği esnada bir yayaya çarparak ölümüne sebep olmuştu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Tüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkatTüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkat
Sosyal medyadan duyurdu! "Dünyanın en güçlü lüks SUV'si"Sosyal medyadan duyurdu! "Dünyanın en güçlü lüks SUV'si"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Temizlik için gitmek istedi, ahlaksız teklifle şok oldu

Temizlik için gitmek istedi, ahlaksız teklifle şok oldu

Dışarıda tanıştığı adamı odasına davet etti, sonrası korkunç

Dışarıda tanıştığı adamı odasına davet etti, sonrası korkunç

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Artık afişe edeceğim

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Artık afişe edeceğim

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.