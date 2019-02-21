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Oto sanayide halk otobüsü dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

  ESENYURT'ta  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü, oto tamirciye girerek, tamir için kaldırılan aracı devirdi.

Oto sanayide halk otobüsü dehşeti

Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü, oto tamirciye girerek, tamir için kaldırılan aracı devirdi. Daha sonra geri geri kayan otobüs bir başka otomobile daha çarparken, sürücü hareket halindeki otobüsten atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Esenyurt'taki oto sanayide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yanındaki arkadaşı ile birlikte oto sanayiye tamir için gelen özel halk otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan halk otobüsü önce bir oto tamirciden içeri girerek tamir için kaldırılan aracı devirdi. Ardından da geri geri gelerek park halindeki bir başka otomobile çarptı. Büyük tehlikenin atlatıldığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, 2 otomobil zarar gördü, bir lokantanın da duvarı yıkıldı. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"İÇERİDE ÇALIŞIYORDUK ALLAH'TAN ARACIN ALTINDA DEĞİLDİK"
Kaza sırasında otobüs geri geri kayarken direksiyon başındaki sürücü hareket halindeki otobüsten inerek kaçtı, yanındaki arkadaşı ise direksiyon başına geçti. Kaza anında içeride olan iş yeri sahibi Ahmet Yusuf Yılmaz o anları anlattı. Yılmaz, "Freni patladığı iddia edilen otobüs bir anda geldi iş yerimize daldı. Dükkanımızda araçları devirdi. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Frenler patlak dendi ama ben kendim kontrol ettim sağlamdı. Poliste kontrol etti. Araç buradan çalıştırılarak götürüldü. Kamera görüntülerini izlediğimizde şoförlerin yer değiştirdiğini gördük. Bunu olay anında fark etmemiştik. Bu sırada içeride çalışıyorduk Allah'tan aracın altında değildik. Karşıda insanlar öğle yemeği yiyordu. Önünde park halinde araba vardı ona çarptı o engel oldu. Yoksa can kaybı da olabilirdi" dedi.
O sırada lokantada yemek yiyen bir kişi de, "Park halindeki otomobil olmasa içeri de girebilirdi" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Oto sanayide halk otobüsü dehşetiOto sanayide halk otobüsü dehşetiOto sanayide halk otobüsü dehşetiOto sanayide halk otobüsü dehşeti

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