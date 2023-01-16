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Oto sanayide silahlı saldırı dehşeti! Esnafa kurşun yağdırdı, silahını düşürünce öldürüldü

16.01.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de oto sanayide dehşete düşüren bir olay yaşandı. İki sürücü arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan esnaf grubu ile sürücülerden birisi arasında tartışma çıktı. Sürücü, çıkardığı silahla tartıştığı esnaf grubuna ateş açtı. Esnaftan 3'ü ağır 6 kişi yaralanırken, arbede sırasında sürücünün silahı yere düştü. Esnaf grubundan bir kişi de silahı alarak sürücüye ateş ederek öldürdü. İşte kan donduran olayın detayları...

Oto sanayide silahlı saldırı dehşeti! Esnafa kurşun yağdırdı, silahını düşürünce öldürüldü

Dehşete düşüren olay, Ümraniye’de bir oto sanayide saat 15.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmaya müdahale ederek sonlandırmak isteyen esnaf grubu ile sürücülerden biri arasında küfürleşme yaşandı.

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Sinirlerine hâkim olamayan sürücü çıkardığı silahla ile tartıştığı esnafa ateş açtı. Esnaf grubu içerisinde bulunan 6 kişi vurularak yaralanırken 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Yaşanan arbede sırasında sürücünün silahı yere düştü. Bir esnaf, yere düşen silahı alarak sürücünün başına doğru ateş etti. Başından vurulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Silahlı sürücü ile tartışma yaşayan diğer sürücünün ise silahlı arbede esnasında olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

İHA

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Esnaf Ümraniye silahlı saldırı oto sanayi

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