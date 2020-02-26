HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oto tamircide korku dolu anlar! Her şey bir anda oldu

Oto tamircide korku dolu anlar! Her şey bir anda oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 09:41 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da motosiklet tamircisi müşterinin önceden belirtmediği nitrojen dolu lastiğe sprey sıkıp çakmakla test yapınca patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir anda harlanan alevler nedeniyle tamirci yaralandı.

Eyüpsultan Silahtarağa’da geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen olayda motosiklet tamircisi Ufuk Işık, oto tamirci komşusunun ricası üzerine müşterinin jantı yerinden çıkan lastiğini takmaya başladı. Jantın kenarlarına balata spreyi sıkan Işık, lastiği yerine yerleştirdikten bir süre sonra çakmakla test etmek istedi. Ancak nitrojen dolu lastik büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu motosiklet tamircisi Ufuk Işık vücudunun çeşitli yerlerinin yanması sonucu yaralandı. Işık, esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda 2. dereceden yanıklar oluşan ve yüzü tanınmayacak hale gelen Işık, 1 hafta hastanede, yaklaşık 20 gün de evde tedavi gördü.

'NİTROJENLE HAVA BASMIŞLAR, BUNU DA BİZE SÖYLEMEDİ'

Olay hakkında konuşan Ufuk Işık, “Müşteri bir lastik getirdi ve janta oturmadığını söyledi. Jantın içerisine de daha önceden nitrojenle hava basmışlar, bunu da bize belirtmedi. Normalde oturmayan lastiklere biz etrafına balata spreyi sıkarak ve ateşle destekleyerek oturtuyoruz. Bunu yıllarca herkes böyle yapar, prosedürü budur. İçerisinde nitrojen olduğunu bilmediğimiz için sprey ile gaz birbirine bulaştı ve ateş yaktığımız anda harlayarak yüzümüzde kolumuzda ikinci dereceden yanıklar oluştu. Yaklaşık 15-20 gün evde yattım, 1 haftaya yakın da hastanede tedavi gördüm” dedi.

'ÇOK CİDDİ ANLAMDA YARALANDIM'

“Nitrojen ile yanıcı maddelerin bir araya gelmeden lastiği başka bir şekilde oturtmak gerekir” diyen Ufuk Işık, “Aslında bu bir hata değildir, bu müşterinin bize vermesi gereken bilgiydi. Bunu söylemediği için böyle oldu, normalde lastiğin içinde nitrojen olduğunu bilseydik zaten böyle bir şey yapmazdık. Öncelikle gelen lastiği oturtamıyorlarsa bu en son çözüm olmalıdır. Çünkü çok ciddi anlamda yaralandım. Uzun bir tedavi süreci geçirdim. Yüzüm, kolum ve boynum tanınmayacak haldeydi. Bence bu en son çare olmalı. Başka yöntemlerle de bu yapılıyor. Basınç tüpüyle de rahat bir şekilde oturtabiliriz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vücut tipine göre kilo vermenin ipuçlarıVücut tipine göre kilo vermenin ipuçları
Görenler şaşkına dönüyorGörenler şaşkına dönüyor
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
1/
Anahtar Kelimeler:
oto tamirci nitrojen dolu lastik çakmak test

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle ilgili en korkutucu açıklama: Hazırlıklı olun

Koronavirüsle ilgili en korkutucu açıklama: Hazırlıklı olun

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Instagram'daki itirafı şok etkisi yarattı: Tecavüze uğradım

Instagram'daki itirafı şok etkisi yarattı: Tecavüze uğradım

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Duyduğu sözleri hazmedemedi babasını öldürdü

Duyduğu sözleri hazmedemedi babasını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Diğer Haberler
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Hikmet Köksal vefat etti

28 Şubat’ta tankları yürüten Hikmet Köksal hayatını kaybetti

Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!

Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!

'Uçan kaya' görenleri şaşkına çeviriyor

Görenler şaşkına dönüyor

Ataşehir'de halk otobüsü kaza yaptı!

Ataşehir'de feci kaza!

Taksim'de manzarayı gören telefonuna sarıldı

Görenler telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.