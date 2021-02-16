Oto tamircinin kar sevinci: "Kazalar olacak ki, biz de ekmek yiyelim"

Karda kaza yapan araç sahipleri soluğu oto sanayilerde aldı. Kaportacılar, araçlarını tamir ettirmek isteyenlerle doldu taştı. Sanayideki yoğunlukla ilgili konuşan Abdullah Azder, "Kazasız belasız günler dileriz ama biz de ekmeğimizi bundan yiyoruz. Kazalar olacak ki biz de ekmek yiyelim. Yeter ki insanların canlarına bir şey olmasın" dedi.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı devam ediyor. Yağışın etkisini sürdürmesi ve havaların da iyice soğumasıyla birlikte yollarda buzlanma ve don olayları yaşandı. Buzlanma ve don da beraberinde trafik kazalarını getirince araç sahipleri soluğu oto sanayi sitelerinde aldı. Karda kaza yapan araçlarını tamir ettirmek isteyenler oto kaportacıların önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

“Kazasız belasız günler dileriz ama biz de ekmeğimizi bundan yiyoruz"

Sanayideki yoğunlukla ilgili konuşan Abdullah Azder, "Kaza yapıp buraya getiriyorlar. Bilinçli değiller, kar lastiği takmamışlar, ehliyeti alan yola çıkmış adeta. Hal böyle olunca da araçla birbirlerine vuruyorlar. Malum kar var, frene bassalar bile araç durmayacak. Bunun hesabını yapmaları lazım. Normal hızda seyredip, mesafeler kollayıp yollarına devam etmeleri gerekiyor. Kar lastiği önemli, normal lastik ile kauçuk farkı bir değil. Normal lastiklerin diş aralıkları dümdüzdür, kar lastiğinde ise açıktır. Soğuk havalarda çok güzel iş görür, bu sebeple kar lastiği takılmalıdır. Kazasız belasız günler dileriz ama biz de ekmeğimizi bundan yiyoruz. Kazalar olacak ki biz de ekmek yiyelim. Yeter ki insanların canlarına bir şey olmasın. O durumlarda her daim hizmetteyiz, sıkıntı yok” dedi.