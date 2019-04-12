Oto tamircisinin bağlama tutkusu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde otomobil tamiri, servis ve yedek parça işleriyle uğraşan Naim Sayın (55), fırsat buldukça bağlama çalıyor Çiğli ilçesindeki Ata Sanayi sitesinde 16 yıldır oto tamirciliği yapan evli ve 3 çocuk sahibi Naim Sayın, müziğe olan merakıyla ilgi topluyor. Boş zamanlarında bağlamasını eline alan Sayın, hiç nota bilmediği halde sayısız parça çalıyor. Bağlama merakının çocukluğunda başladığını anlatan Naim Sayın, ilk sazını 1979 yılında bayram harçlığıyla aldığını söyledi. 25 yıl Almanya'da yaşadığını ve motor sanat okulunu bitirdikten sonra oto sanayide çalışmaya başladığını belirten Sayın, müzikten hiç kopmadı. Almanya'da sahneye çıktığını ve düğünlere gittiğini dile getiren Sayın, "İzmir'e geleli 16 yıl oldu. Oto tamirciliği ve servis hizmeti veriyorum. Hem elektronik bağlama hem de normal bağlama çalıyorum. 4 tane sazım var. Burada boş kaldığımda elime alıyorum. Hiçbir zaman vazgeçemiyorum. Bağlama çalarak deşarj oluyorum. Hiç nota bilmiyorum. Ama istediğim her parçayı çalabilirim" dedi. Müzik sayesinde rahatladığını anlatan Sayın şöyle konuştu: "Elektro bağlamayı evde pek çalmıyorum. Eşim istemiyor o yüzden bütün sazlarımı buraya taşıdım, dükkanımda çalıyorum. Elektro bağlamayı daha çok seviyorum. Elimde iş olduğu zaman çalamıyorum. Ama işim bittiğinde çaldığımı duyan komşu esnaf da dükkanıma gelir. Sanayi sitesinde ses sorunu yok. Duyanlar radyodan geldiğini sanıyor. Burada çaldığımı görünce şaşırıyor, hoşlarına gidiyor. Müşterilerim içinde doktor da mühendis olanlar da var. 'Bana da öğret' diyenler oluyor. Bir gün dükkanıma gelenlerden biri amfiyi gördü. O da keman çalıyormuş. 'Sen bana bağlama öğret ben de sana keman öğreteyim' dedi. Birlikte çalmaya başladık. İşi olmasa bile gelir, birlikte çalar birlikte söyleriz." 'BÖYLE BİR USTAYI İLK KEZ GÖRDÜM' Naim Sayın'ın müşterilerinden Sercan Ulaş da sık sık dükkana uğradığını ve ustayı dinlediğini belirterek şunları anlattı: "Naim ustayı 5 senedir tanıyorum. Sık sık ona iş getiririm. Daha önceden müziğe ilgisini bilmiyordum. Boş zamanlarında çalıyor. Onu ilk duyunca şaşırdım ama sonra alıştık. Biz de gelip dinliyoruz. Sanayi sitesinde böyle bir ustayı ilk kez gördüm."

