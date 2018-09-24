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Oto tamirhanesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesindeki oto tamirhanesinde, otomobilin benzini boşaltılırken, yangın çıktı.

Oto tamirhanesinde yangın

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Devrek ilçesindeki oto tamirhanesinde, otomobilin benzini boşaltılırken, yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatte söndürdüğü yangında, iş yeri sahibi duman etkilenip, hastaneye kaldılırken, 3 araçta hasar meydana geldi.
Uzunçay Mahallesi'ndeki S.B.'ye ait oto tamirhanesinde, öğle saatlerinde, otomobilin deposundaki benzin boşaltılırken, yangın çıktı. Alevler, kısa sürede dükkanı sararken, S.B. ile tamirhanedekiler, kendilerini dışarı attı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangında dumandan etkilenen iş yeri sahibi S.B., hastaneye kaldıldı. Tamirhanede bulunan 3 araçta ise hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Oto tamirhanesinde yangınOto tamirhanesinde yangınOto tamirhanesinde yangınOto tamirhanesinde yangın

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