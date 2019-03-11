Oto teyp ve ses sistemi hırsızları yakalandı

Aziz GÜVENER SAKARYA, (DHA) Adapazarı'nda, park halindeki otomobillerin camlarını kırarak teyp ile ses sistemlerini çalan 2 kişi yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı'nda park halindeki otomobillerin camlarının kırılarak teyp ve ses sistemlerinin çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen R.K. (28) ile M.U. (24) yakalanırken, yapılan aramalarda ise çeşitli markalarda 14 adet oto teybi, 1 adet tablet, çok sayıda ses sistemi ile araç aksesuarları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U. adli kontrolle serbest kalırken, R.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

