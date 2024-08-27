Oto yıkama ücretleri el yakıyor! Fiyat arttı, müşteri azaldı: Akaryakıt istasyonlarına rağbet çoğaldı

İstanbul’da oto yıkama ücretleri ilçelere ve verilen hizmetlere göre ortalama 300 lira ile 800 lira arasında değişiyor.

TÜİK’in Temmuz ayında açıkladığı istatistiklere göre toplamda 5 milyon 693 binden fazla kayıtlı motorlu taşıtın bulunduğu şehirde, oto yıkama firma ve işletmeleri; 3 milyon 756 binin üzerinde otomobile hizmet veriyor. Oto yıkama işletmeleri, İBB tarafından Mayıs ayında yapılan son su zammı sonrası maliyetlerinin arttığını, bununla birlikte kira, malzeme ve personel giderlerinin de geçen seneye göre yükseldiğini belirterek, durumun ücretlere yansıdığını aktardı. Önceki seneye göre müşteri kaybı yaşadıklarını belirten oto yıkamacılar, araç yıkatmaya dair alışkanlıkların değiştiğini, aylık yıkama sayılarının düştüğünü, birçok araç sahibinin ise araçlarını benzin istasyonlarında kendileri yıkadığını belirtti.

ÜCRETLER MAHALLELER ARASINDA DEĞİŞİYOR

Akaryakıt istasyonlarının çoğunluğunda yalnızca dış yıkamaya dair hizmet verildiği; jeton satın alımı şeklinde makinelerden sunulan köpük ve su hizmetinin 100 lira ile 150 lira arasında değiştiği görüldü. Daha çok iç-dış yıkama hizmeti veren oto yıkama işletmelerindeki ücretlerin ise; aynı ilçedeki mahallelerde dahi farklılık göstermesi dikkat çekti. Bağcılar’da 300 liraya araç yıkama hizmeti verilirken, Beşiktaş’ta bu ücretin ortalama 450 lira olduğu öğrenildi. Beşiktaş’ta Dikilitaş Mahallesi’ndeki bir oto yıkama işletmesinde ücretin 400 lira, Etiler’de 450 lira, Levent’te bulunan bir işletmede ise 500 lira olarak belirlendiği öğrenildi. Nişantaşı’ndaki bir işletmede ise oto yıkama ücretine 750 lira fiyat belirlendiği aktarıldı. Oto yıkamacılar ücret ve hizmet bedellerinin, giderlerindeki artış sebebiyle yükseldiğini belirtti. Marmara Tüm Araç Yıkama, Bakım, Kuaför, Park ve Servis Esnaf ve Çalışanları Derneği (MAYBAK) Başkanı Murat Can Ertürk, akaryakıt istasyonları ve baraka tarzındaki kaçak işletmelerle birlikte, kuyu suyu kullanan işletmelerin, müşteri potansiyelini azalttığı konusundaki şikayetleri dile getirdi. Resmi ve kayıtlı oto yıkama faaliyeti yapılan işletmelerde istihdam yaratıldığını belirterek, self servis hizmet veren akaryakıt istasyonu gibi noktalar sebebiyle sektörde daralma yaşandığını aktardı.

'STANDART İÇ-DIŞ YIKAMA 300 LİRADAN BAŞLIYOR'

Umutreis Caddesi’nde oto yıkama işletmesi bulunan MAYBAK Başkanı Murat Can Ertürk, “Bizim bölgemizde Büyükçekmece’de 300 liradan başlıyor 700-800’e kadar çıkıyor. Oto yıkama fiyatları; tabela değeri, franchise bedelleriyle artabiliyor. Şu an dediğimiz gibi basit standart iç-dış yıkama ücretleri İstanbul’da 300 liradan başlıyor 800 liraya kadar çıkıyor. Bizim işletmemizde ise 450 lira" dedi.

'GEÇEN SENE AĞUSTOS’TA 1400 ARACA HİZMET VERDİK, BU SENE 478'

Ertürk, “Biz şahsi olarak son zammı ocak ayında yaptık. Mayıs ayından sonra yapılan su zammı sonrası bizler de zam yapmayı düşündük fakat hala hayata geçiremedik. Çünkü ciddi anlamda iş potansiyelimiz düştü. Bu sabah çıkardığımız raporda, geçen sene Ağustos ayında yaklaşık 1400 araç kabul etmişken bugün rakam 478’di. Ciddi potansiyel kaybından dolayı zam yapmayı öngörmedik" Diye konuştu.

ARAÇ YIKAMA İŞLEMLERİ ARTTI'

Ertürk, “Akaryakıt istasyonlarında araç yıkama işlemleri arttı. Self servis işi yapan arkadaşlarımız da var, artış gözettiklerini söylüyorlar. Buralarda genellikle tüm benzinliklerde kullanılan su, kötülemek için söylemiyorum; kuyu suyu. Mevcut araçlarına, boyalarına ciddi anlamda zarar veriyorlar. Güneş yanıklarının olma sebebi bu. Biz bunların önüne geçmek için fiyatlarımızı kabul edilebilir seviyede de tutmaya çalışıyoruz, artık en kötü araba 500 bin lira" şeklinde konuştu.

'MÜŞTERİLERİMİZİN EN AZ YÜZDE 50’Sİ KAYDI DİYEBİLİRİZ'

Benzin istasyonlarında verilen hizmeti değerlendiren Ertürk, “Müşterilerimizin en az yüzde 50’si kaydı diyebiliriz. Bunun yüzde 10’u bizden kaynaklı. 300 liraya da araba yıkanan yerler var, işine yaptığı yatırım, kirası, mesleki yeterliliği, eleman ücretleri bizden düşük ise bu kabul edilebilir. Yine de benzin istasyonunda araba yıkamak da nereden baksanız 120 lira, çok da ucuz değil, hem zaman kaybı" diye konuştu.

'BİR TABANCA BİR KÖPÜKLE ARAÇ YIKANMASI HOŞ GÖRDÜĞÜMÜZ BİR ŞEY DEĞİL'

Ertürk, “Bir de, biz istihdam diyoruz, işsizlik diyoruz, bizler istihdam yaratmak için iş yerleri kuruyoruz. Bu yüzden birçok şeyin riskini ticaret yaparak alıyoruz. Oralarda hiçbir personel yok. Bir tabanca, bir köpük ile arabanın yıkanabiliyor olması bizim naçizane hoş gördüğümüz bir şey değil" dedi.

“GEÇEN SENEYE ORANLA 2 BİN İŞLETME KAPANMIŞ'

Ertürk, “ Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED)’e bağlı MAYBAK Derneği’yiz. Başkan olarak geçen sene araştırmalarımızı yaptık. Geçen seneye oranla Türkiye genelinde 2 bin işletme kapanmış. İstanbul’da bunun sayısını çok da bilemiyoruz çünkü resmi anlamda yapan sayısını bilmiyoruz. Bu işi gayri resmi yapan birçok baraka, kaçak işletme var" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır