Oto yıkamacı görünümlü kaçak akaryakıt istasyonu

Adana’da oto yıkamacı görünümlü kaçak akaryakıt istasyonunda 3 bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde oto yıkamacı olarak bilinen yerde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine adrese baskın yapan polis kaçak akaryakıt bulamadı. Ancak polis oto yıkamacıda ağır bir mazot kokusu olduğunu saptayarak oto yıkamacıyı izlemeye başladı. Takip sonucunda Fatih A. isimli oto yıkamacının iş yerinin arkasına 4 tonluk akaryakıt tankı gömdüğü ve buradan kurduğu sistemle borularla akaryakıt satışı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine polis ikinci kez oto yıkamacıya baskın yaptı. Yapılan bu baskında polise iş makineleri de eşlik etti. Polis, oto yıkamacıda arama yaptığında açıkta bin litre kaçak akaryakıt tespit etti.

Kaçak mazot akan çeşme bulundu

Polis, detaylı yaptığı aramada ise oto yıkamacının polisin baskınında yakalanmamak için yer altından su borusu gibi görünen ve kaçak mazot akan bir sistem kurduğunu tespit etti. Bu akaryakıtın ise yine yan yana iki su musluğunun birinden aktığı, mazot almak istediklerinde musluğun başlığını çıkartıp yerine hortum takarak buradan kaçak mazot aldıkları belirledi. Bir taraftan da iş makineleri toprağı kazmaya devam etti.