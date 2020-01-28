HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oto yıkamacı görünümlü kaçak akaryakıt istasyonu

Oto yıkamacı görünümlü kaçak akaryakıt istasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:21 | Son Güncelleme

Adana’da oto yıkamacı görünümlü kaçak akaryakıt istasyonunda 3 bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde oto yıkamacı olarak bilinen yerde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarını aldı.

Adana’da oto yıkamacı görünümlü kaçak akaryakıt istasyonunda 3 bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde oto yıkamacı olarak bilinen yerde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine adrese baskın yapan polis kaçak akaryakıt bulamadı. Ancak polis oto yıkamacıda ağır bir mazot kokusu olduğunu saptayarak oto yıkamacıyı izlemeye başladı. Takip sonucunda Fatih A. isimli oto yıkamacının iş yerinin arkasına 4 tonluk akaryakıt tankı gömdüğü ve buradan kurduğu sistemle borularla akaryakıt satışı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine polis ikinci kez oto yıkamacıya baskın yaptı. Yapılan bu baskında polise iş makineleri de eşlik etti. Polis, oto yıkamacıda arama yaptığında açıkta bin litre kaçak akaryakıt tespit etti.

Kaçak mazot akan çeşme bulundu
Polis, detaylı yaptığı aramada ise oto yıkamacının polisin baskınında yakalanmamak için yer altından su borusu gibi görünen ve kaçak mazot akan bir sistem kurduğunu tespit etti. Bu akaryakıtın ise yine yan yana iki su musluğunun birinden aktığı, mazot almak istediklerinde musluğun başlığını çıkartıp yerine hortum takarak buradan kaçak mazot aldıkları belirledi. Bir taraftan da iş makineleri toprağı kazmaya devam etti.

Toprağa gömülen tankere kilit vurulduğu belirlendi
İş makinesi uzun bir uğraştan sonra yer altına gömülü 4 tonluk kaçak akaryakıt tankına ulaştı. Tankın kapağının kilitli olması dikkat çekti. Polis iş makinesi yardımıyla kilidi kırıp hortum vasıtasıyla kaçak mazotu tankere aktarmaya başladı. Polis yaptığı çalışma sonunda yer altındaki tankerden de 2 bin 500 litre olmak üzere toplamda 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Fatih A.’yı gözaltına alan polis kaçak mazota el koyarken, zanlı sorgulanmak üzere emniyete getirildi.
Bu arada zanlının gelen müşterilere kaçak mazotun örneğini bir çay bardağında koyarak gösterip "işte mazot bu çok kaliteli" dediği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Ağız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleriAğız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleri
10 kişinin hayatını kaybettiği Dilek apartmanında enkaz çalışması10 kişinin hayatını kaybettiği Dilek apartmanında enkaz çalışması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

İstanbullulara vapur seferleri müjdesi

İstanbullulara vapur seferleri müjdesi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD, Elazığ Sivrice'deki 6,8'lik depremin bilançosunu açıkladı! İşte son durum

Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı! İşte son durum

Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor! Sınırda bayrak nöbeti

Eksi 16 derecede bayrak nöbeti

İşte Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları!

Türkiye'de ilk! Doğada gözden kayboluyorlar

İşte EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei modelleri!

İşte EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei modelleri!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! İstanbullular dikkat, sağanak bekleniyor

İstanbullular dikkat! Sağanak bekleniyor

Elazığ depremi sonrası fayın kalbinde inceleme

Elazığ depremi sonrası fayın kalbinde inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.