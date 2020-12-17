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Oto yıkamacı izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla polisten kaçarken kaza yaptı

17.12.2020 01:13 | Son Güncelleme:
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Adana’da oto yıkamacıda çalışan kişi izinsiz aldığı müşterinin arabasıyla drift attığı sırada polislerin ‘dur’ ihtarına uymayıp 1 kilometre kaçtıktan sonra kaza yapıp yakalandı.

Adana’da oto yıkamacıda çalışan kişi izinsiz aldığı müşterinin arabasıyla drift attığı sırada polislerin ‘dur’ ihtarına uymayıp 1 kilometre kaçtıktan sonra kaza yapıp yakalandı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir Devriye Ekipleri, Koza Mahallesi ara sokaklarında drift atan 01 BS 676 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü Hüseyin P. ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre kaçabilen Hüseyin P. aracın direksiyon hakimiyetini yitirerek telefon direğine çarparak durabildi. Polis sürücü Hüseyin P. ve yanında bulunan kişiye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
Yapılan incelemelerde, aracın Hüseyin P’ye ait olmadığı çalıştığı oto yıkamacıda bir müşterinin aracı olduğu tespit edildi. Hüseyin P. polise aracı izinsiz aldığını itiraf etti. Ehliyeti olmadığı için kaçan Hüseyin P’ye, drift atmak, tehlikeli araç kullanma, dur ihtarına uymama ve sokağa çıkma yasağından ceza yazıldı. Araç içeresinde bulunan diğer kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yazıldı.

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