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  4. Oto yıkamacıda büyük kavga! Ortalığı birbirine kattı, sebebi 'pes' dedirtti

Oto yıkamacıda büyük kavga! Ortalığı birbirine kattı, sebebi 'pes' dedirtti

18.08.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de aracını yıkanması için bir oto yıkama dükkanına getiren kadın, araç yıkandıktan sonra oto yıkamacı ile kavgaya tutuştu. Yıkama parasını vermek istemeyen kadın ve oto yıkamacıya çağırdığı akrabaları ortalığı birbirine kattı. Kavga anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, kavganın nedeni ise 'pes' dedirtti. İşte detaylar...

Oto yıkamacıda büyük kavga! Ortalığı birbirine kattı, sebebi 'pes' dedirtti

Korkutan olay, Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Derya Gökçebaş otomobilinin yıkanması için oto yıkama dükkanına getirdi. Aracı yıkayan oto yıkamacı, teslim etmek için Gökçebaş’ı aradı. Aracı almaya gelen Gökçebaş oto yıkamacının bagaj kabağını sert kapattığını iddia ederek oto yıkama parasını vermek istemedi. Dükkan sahibi Erdem Yıldız ile tartışan Gökçebaş akrabalarını aradı.

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Oto yıkamaya dükkanına gelen Aydın Gökçebaş ile oto yıkama dükkanı sahibi Erdem Yıldız kavga etmeye başladı. Silahını çeken Erdem yıldız havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Daha da öfkelen karabalık oto yıkama içinde bulunan ofis kısmına giren iş yeri sahibinin dışarı çıkması için saldırdı. Saldırı sırasında ofisin camları kırıldı. Ofis camlarını kıran Derya Gökçebaş’ın kolundan yaralandı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibi Erdem Yıldız, Derya Gökçebaş ve Aydın Gökçebaş’ı ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Öte yandan Kavga görüntüleri çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

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Ataşehir kavga oto yıkamacı

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