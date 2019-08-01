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Oto yıkamacıda tazyikli suyla serinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:38 | Son Güncelleme

BATMAN'da sıcaklardan bunalan Mehmet Can (19), oto yıkamacıda tazyikli suyla serinledi.

Oto yıkamacıda tazyikli suyla serinlik

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da sıcaklardan bunalan Mehmet Can (19), oto yıkamacıda tazyikli suyla serinledi.
Sıcakların etkisini artırdığı Batman’da, tazyikli suyla serinlemek isteyenler, oto yıkama işyerlerinin yolunu tutuyor. Termometrenin 43 dereceyi gösterdiği kent merkezinde Mehmet Can, serinlemek için oto yıkamacıda tazyikli suyun altına girdi. Yıkama atölyesinde bir süre serinleyen Can, "Hava o kadar sıcaktı ki kendimi tutamadım. Yakınımdaki oto yıkamacıya gittim. Tazyikli suyla serinlemek istedim. Büyük bir keyifle serinledim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Oto yıkamacıda tazyikli suyla serinlikOto yıkamacıda tazyikli suyla serinlikOto yıkamacıda tazyikli suyla serinlikOto yıkamacıda tazyikli suyla serinlik

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