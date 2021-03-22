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Oto yıkamacıya kaçak alkol baskını: 2 gözaltı

22.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da galeri ve oto yıkama olarak kullanılan iş yerlerinde kaçak alkol imalatı yapan şahıslar jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Oto yıkamacıya kaçak alkol baskını: 2 gözaltı

Antalya’da galeri ve oto yıkama olarak kullanılan iş yerlerinde kaçak alkol imalatı yapan şahıslar jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Operasyonda çok sayıda alkol şişesi, etil alkol, aromalar ve sahte bandrol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Kepez ilçesi, Kanal Mahallesi’nde B.A. isimli galeri ve oto yıkama işletmelerinde A.S. ve S.Ç. isimli şahısların kaçak alkol imal ettikleri yönünde ihbar alan jandarma ekipleri hareket geçti. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube ekipleri ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından işyerine ortak operasyon gerçekleştirdi. Şahıslar suçüstü yakalanırken yapılan aramada, 225 adet 50 cc’lik doldurulmuş alkol şişesi, bin 622 adet çeşitli marka ve ebatlarda boş şişe, 280 litre etil alkol, 370 adet sahte bandrol, 4 litre aroma ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak Antalya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.

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