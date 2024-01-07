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Oto yıkamada sucukları yıkamıştı... Savunması 'yok artık' dedirtti! 'Zaten çevresi kaplı'

07.01.2024 16:45 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde minibüste sucuk yıkayan şüphelilerin görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Jandarma tarafından yakalanan şüphelilerin savunmaları da 'yok artık' dedirtti. İfadelerinde sucukları tozlandığı için yıkadıklarını söyleyen şüphelilerin, "Üstlerinden yıkadık, zaten çevresi kaplıdır sucukların" dediği öğrenildi. İşte detaylar...

Oto yıkamada sucukları yıkamıştı... Savunması 'yok artık' dedirtti! 'Zaten çevresi kaplı'

Tepki çeken olay, 5 Ocak’ta Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna minibüsle gelen 2 kişi, oto yıkama bölümüne girerek kabindeki sucukları yıkadı. O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Tepkiler üzerine Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Plakadan yola çıkan ekipler, sucukları yıkayan H.H.Y.E. (55) ve F.M.E. (35) ile aracın sahibi İ.Y.K.’yi (48) dün gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na çekilen araçta İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte inceleme yapıldı.

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70 KİLO SUCUK İMHA EDİLDİ

Araç içerisinde bulunan ve yıkanan 70 kilogram sucuk, numuneler alındıktan sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Gemlik'te imha edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sucukların üretildiği Afyonkarahisar'daki tesislerin incelenmesi için Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verirken, jandarmada ifadeleri alınan, sucukları yıkayan H.H.Y. ve F.M. ile aracın sahibi İ.Y., numuneleri alınan sucukların sonuçları çıkana kadar, serbest bırakıldı.

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TOSTÇULARA VERMEDEN ÖNCE YIKAMIŞLAR

H.H.Y. ve F.M.’nin, jandarmaki ifadelerinde, minibüste tozlandığı gerekçesiyle sucukları yıkadıklarını söyleyerek, “Üstlerinden yıkadık, zaten çevresi kaplıdır sucukların. Yıkanan sucukları, Gemlik'te iki noktaya ve Bursa'da tostçulara verdik. Sucuklar Afyonkarahisar'dan alındı, faturaları var. Etiketli olması gerektiğinin önemini bilmiyorduk” dediği öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa oto yıkama sucuk
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