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Oto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:49 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, iç ve dış temizliğinin yapılması için oto yıkamacıya getirilen otomobilin motor kısmındaki 3 yavru kedi, çalışanlar tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, iç ve dış temizliğinin yapılması için oto yıkamacıya getirilen otomobilin motor kısmındaki 3 yavru kedi, çalışanlar tarafından fark edilerek kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanının çalışanları Metin Can Akşit (27) ve amcasının oğlu Serkan Akşit (23), yıkama işlemine başladıkları bir otomobilin motor kısmında kedi sesi duydu. Otomobilde kedilerin olduğunu fark eden çalışanlar, temizliği bırakıp, hayvanları kurtarmak için çalışmaya başladı. Sesin geldiği kısma bakarak kedilerin bulunduğu yerleri tespit eden Metin Can Akşit ve amcaoğlu Serkan Akşit, 2'si motor kısmında 1'i çamurlukta bulunan 3 yavru kediyi kurtardı. Yavru kedilere, su ve süt verildi. Daha sonra üşümemeleri için sıcak bir alana alındı. Yavru kedilerin kurtarılma anı ise işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
'YAVRU KEDİLERİ KURTARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'
Metin Can Akşit, 3 kediyi motor kaputunda görünce çok şaşırdıklarını ve kurtarmak için çalışmaya başladıklarını belirterek, "Aracı yıkamaya başladığımız sırada sesler duyduk. Önce kaputta bir kedi gördük. Sonra 3 kedi olduklarını fark ettik. Yarım saat uğraşıp kurtardık. Daha sonra karton içerisine koyup ısınmalarını sağladık. Yavru kedileri kurtardığımız için mutluyuz. Kendim de evimde kedi, köpek ve güvercin besliyorum. Hayvanların korunması gerekiyor. Üşüdükleri için motor kaputuna girdiklerini düşünüyoruz" dedi.
Serkan Akşit ise, "Kuzenimle araba yıkarken kedi sesleri duyduk. Makineleri durdurduk ve kedi kurtarma operasyonuna başladık. Minik canları kurtardığımız için çok mutlu olduk" diye konuştu.

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