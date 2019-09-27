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Otoban hırsızları Ankara Emniyetinden kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlı Büro Amirliği ekipleri son günlerde 10 otomobilin çalınması olayına karışan kişileri tespit ederek yakaladı.Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince son 10 gün içerisinde yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucunda toplam 13 adet çeşitli marka ve modellerde araçların çalınması olayına karışan şüpheli isimleri belirledi.

Otoban hırsızları Ankara Emniyetinden kaçamadı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlı Büro Amirliği ekipleri son günlerde 10 otomobilin çalınması olayına karışan kişileri tespit ederek yakaladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince son 10 gün içerisinde yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucunda toplam 13 adet çeşitli marka ve modellerde araçların çalınması olayına karışan şüpheli isimleri belirledi. Başkentin çeşitli ilçelerinde meydana gelen oto hırsızlığı konularında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla geniş çaplı çalışma yapan Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, son 10 gün içerisinde oto hırsızlığı suçlarına karışan 9 kişi hakkında çalışmalara başladı. Hırsızlar polis ekiplerinin başarılı çalışmaları neticelerinde yakalandı ve çaldıkları otomobilleri buldu.

Ev anahtarlarıyla çaldılar
Şüphelilerin otoları çalarken kontak anahtarı olmaksızın, ev kapısı anahtarı kullandıkları, böylece araçları kolaylıkla çalıştırarak çaldıkları tespit edildi. Yakalanan zanlılardan Y.K., E.D., H.Ö., A.K., F.Ö., Ankara Emniyetinde ifadelerinin ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakları ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sevk edilen isimler tutuklanarak cezaevine konuldu.

Otoban hırsızları Ankara Emniyetinden kaçamadı

Otoban hırsızları Ankara Emniyetinden kaçamadı

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