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Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

İngiltere’de otoyol kenarında şişme kadın ile cinsel ilişkiye giren adam herkesi şaşırttı.

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

İngiltere’nin Northampton bölgesi yakınlardaki M1 otoyolunda, gören herkesi şaşırtan görüntüler kaydedildi. Bir kamyonun kamerasına yakalanan anlarda, bir adamın yol kenarında şişme kadınla ilişkiye girdiği görülüyor.

"BAZI İNSANLARIN ÇOK GARİP ZEVKLERİ VE FETİŞLERİ VAR"

İsminin gizli kalmasını isteyen kamyon şoförü, “Bazı insanların çok garip zevkleri ve fetişleri var” dedi. Görüntülerin yayılmasının ardından, 19 Eylül’de yaşanan olay hakkında açıklama yapan polis, ihbar üzerine bölgeye gidildiğinde adamın bulunamadığını duyurdu.

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Kaynak: Milliyet

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere şişme kadın cinsel ilişki

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bunu haber diye yazan asla geazeteci deyildir ayıp ayıp adam gibi haber yapın bu gibi haberler hoşunuza gidiyorsa çocıklarınıza eşinize izletin dahsa iyi olur
her manyağı haber yaparsanız ilerde daha çok manyak haberiniz olur.. toplumları bozmak için algı şart sizde ey kaosçular iş başına sürekli böyle haber yapın..iyi yok oldu..
manşete bunu koyan müptezelinde belliki hoşuna gitmiş?
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