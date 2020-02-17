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Otobanda 4 motosikletlinin ölüm yarışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 09:31 | Son Güncelleme

Bursa’da 4 motosikletlinin otobandaki tehlikeli yarışı saniye saniye kameralara yansıdı.

Otobanda 4 motosikletlinin ölüm yarışı

Bursa’da sabah saatlerinde otoyol adeta bir ölüm yarışına sahne oldu. Araçlarıyla otoyola gelen kalabalık grup, bagajlarındaki motosikletleri yola çıkarttı. Startın verilmesinin ardından 4 motosikletli tehlikeli bir şekilde yarışa başladı. Motorlarına uzanan ve tehlikeli şekilde araçları sollayan 4 motorcu, yaklaşık 10 dakika boyunca birbirlerini geçmek için yarıştı. Yarış, kazasız sonuçlanırken, sosyal medyada yayınlanan görüntülere vatandaşlar tepki gösterdi. Zaman zaman otoyolda araç sürücüleri de yarışa korna atarak, tepkilerini dile getirdi.

Yarıştan önce kamerayı çeken kişinin, "Yine bir yarış gününden merhaba. Mobilet yarışı. Yine otobandayız" demesi dikkat çekti.

Yarışa katılan bir genç ise, "Kazasız belasız olsun, tekeri hızlı dönen kazansın" dedi.

Otobanda ölüm yarışı

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
otoban Bursa Motosiklet

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