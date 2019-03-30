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Otobanda can pazarı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 15:09 | Son Güncelleme

Adana’dan Mardin’in Derik ilçesine muhtarlık seçimi için giden yolcuları taşıyan minibüs Gaziantep-Nurdağı karayolununun 45.

Adana’dan Mardin’in Derik ilçesine muhtarlık seçimi için giden yolcuları taşıyan minibüs Gaziantep-Nurdağı karayolununun 45. kilometresinde devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza Gaziantep-Nurdağı yolunun 45. Kilometresinde meydana geldi. 48 V 2784 plakalı minibüsün sürücüsü M.F. yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince araç refüje devrildi. Yaklaşık 35 metre sürüklenen minibüste bulunan 2’si çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri tarafından devrilen minibüsten çıkartıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep ve Nurdağı’ndaki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Minibüste bulunanların Adana’daki akrabalarının düğününe gittikleri ve akrabalarının ’yağış var gitmeyin’ uyarısına rağmen muhtarlık seçimi için Mardin’e döndükleri öğrenildi.

Otobanda can pazarı

Otobanda can pazarı

Otobanda can pazarı

Otobanda can pazarı

Otobanda can pazarı

Otobanda can pazarı

Otobanda can pazarı

Otobanda can pazarı

Otobanda can pazarı

Otobanda can pazarı

Otobanda can pazarı

Otobanda can pazarı

Otobanda can pazarı

Otobanda can pazarı

Otobanda can pazarı
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