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Otobanda dehşet

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 17:23 | Son Güncelleme

Bursa-İzmir-İstanbul otobanında tıra arkadan çarpıp paramparça olan lüks cipteki 2 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Bursa’ya gelen 34 MH 773 plakalı lüks cip Bursa otobanında aynı istikamette seyreden bir TIR’a arkadan çarptı.

Bursa-İzmir-İstanbul otobanında tıra arkadan çarpıp paramparça olan lüks cipteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Bursa’ya gelen 34 MH 773 plakalı lüks cip Bursa otobanında aynı istikamette seyreden bir TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile lüks araç adeta paramparça oldu.
Aracın içerisinde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis olay ile alakalı soruşturma başlattı. Görgü tanıkları aracın oldukça süratli olduğunu iddia etti.

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