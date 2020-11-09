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  4. Otobandaki tesiste dehşet...Öfkeli kadın tartıştığı adama böyle vurdu

Otobandaki tesiste dehşet...Öfkeli kadın tartıştığı adama böyle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 12:54 | Son Güncelleme

İstanbul İzmir otobanında bir dinlenme tesisinde bir kadın tartıştığı erkek şahsı silahla yaraladı.

İstanbul İzmir otobanında bir dinlenme tesisinde bir kadın tartıştığı erkek şahsı silahla yaraladı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenleyen kadın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öfkeli kadının silahla yaraladığı kişiye daha sonra tabancanın kabzasıyla vurma anı saniye saniye kaydedildi.
Olay saat 10.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarındaki Oksijen 37 dinlenme tesislerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre Cihat Aytaç (38) yanında Özlem Ç. (34) ile birlikte 16 AKN 82 plakalı otomobili ile Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru giderken, Oksijen dinlenme tesislerinde araçla mola verdiler.
İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen kadın yanındaki silahla Cihat Aytaç’a ateş etti. Yaralanan Cihat Aytaç için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumunun ağır olduğu belirlenen Cihat Aytaç buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevkedildi.
Kadın gözaltına alındı
Olay sonrasında Cihat Aytaç’ı silahla yaraladığı ileri sürülen Özlem Ç. olay yerinde Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise Cihat Aytaç’ın yaralandığı yerde bulunurken, Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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