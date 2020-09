Otobanda dörtnala giden başıboş at şaşkına çevirdi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarında meydana geldi.

Her gün binlerce aracın geçtiği ana yolda ilerleyen başı boş at, yarış pistinde koşarcasına hızını da her bir adımda arttırdı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, orta şeritten ilerleyen at, hızını arttırdıktan sonra sol şeride geçti. Cep telefonu ile atı saniye saniye kaydeden vatandaşın, ’Dikiz aynası bile yok. Bakmadan şeride atlıyor’ demesi gülüşmelere sebep oldu.

Cep telefonuyla görüntülen at, daha sonra aracın hızlanmasıyla geride kaldı.

İHA