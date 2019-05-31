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Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 19:58 | Son Güncelleme

Bursa’da seyir halindeki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, Ankara-Bursa yolunda meydana geldi.

Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’da seyir halindeki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen erkek sürücü idaresindeki 16 BOM 50 plakalı otomobil seyir halindeyken tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanındaki Necmiye Mete Elmas, araca sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sürücü ve kadın yaklaşık 30 dakikalık çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı. Necmiye Mete Elmas, ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, sürücü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza sonrasında aracın kapılarının ve kaputunun fırladığı, hava yastıklarının açıldığı görüldü. Ön tarafı tamamen yok olan araç hurdaya döndü. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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