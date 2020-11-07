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Otobanda köpek faciasından kıl payı kurtuldular...O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 10:50 | Son Güncelleme

Bursa’da otoyola atlayan köpek az kalsın faciaya neden oluyordu.

Otobanda köpek faciasından kıl payı kurtuldular...O anlar kamerada

Bursa’da otoyola atlayan köpek az kalsın faciaya neden oluyordu. İki usta sürücü manevra ile köpeğe çarpmaktan kurtulurken, o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay Bursa’da meydana geldi.
Otoyolda seyir eden araçların önüne bir anda atlayan köpek faciaya davetiye çıkardı. Facianın eşiğinden dönülen olayda köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan otomobilin o anda sağından başka araç geçmemesi ise muhtemel bir faciayı engellemiş oldu.
Görüntülerin devamında köpeğe çarpmaktan son anda kurtulan bir tırın ani fren yaptığı da görülüyor.

Otobanda köpek faciasından kıl payı kurtuldular...O anlar kamerada

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