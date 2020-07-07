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Otobanda şok eden görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

Bursa'da otobanda ilerleyen bir araçta bulunan kişiler tarafından kayda alınan görüntü izleyenlere 'pes' dedirtti. Motosiklet üzerinde yüzüstü yatarak sürat denemesi yapan gencin görüntüleri saniye saniye kameraya yansıdı. İşte yürekleri ağza getiren o anlar...

Faciaya davetiye çıkaran görüntüler Bursa - İstanbul - Ankara otobanında çekildi. Instagram sayfasında yayınlanan görüntülerde İstanbul istikametinden İzmir istikametine seyreden motosikletli bir kişi seyir halindeyken motosikletin selesi üzerine yüz üstü yatarak hız denemesi yaptı. Ayaklarını geriye uzatıp yüzüstü yüksek hıza çıkan motosiklet sürücüsü adeta faciaya davetiye çıkardı. O anlar o sırada aynı güzergahta seyreden bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikletli şahıs hızını arttırıp bir süre sonra gözden kayboldu. (İHA)

Otobanda şok eden görüntü

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