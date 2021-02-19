HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otobandaki ters şerit faciası kamerada

Otobandaki ters şerit faciası kamerada

19.02.2021 14:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 2 gencin hayatını kaybedip 10 kişinin yaralandığı otobandaki kaza MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.

Bursa’da 2 gencin hayatını kaybedip 10 kişinin yaralandığı otobandaki kaza MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Gençlerin kullandığı Şahin marka otomobilin ters şeritte hızla seyrederken otobüse çarptığı dehşet verici anlar görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, kaza Osmangazi ilçesi Ovakça Eğitim Mahallesi otoban üzeri Selçuk Gazi Tüneli yakınlarında dün gece saat 03:00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Barca ile Raifcan Kaplan’ın bulunduğu TOFAŞ Şahin marka otomobil ters şeride geçip bariyer tarafından ters yöne hızla ilerlerken karşı yönden gelen yolcu otobüsü ile kafa kafa çarpıştı. O anlar otoyol üzerindeki MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan iki arkadaş Mustafa Barca ile Raifcan Kaplan olay yerinde hayatlarını kaybetti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 gencin cesedi morga kaldırıldı.Otobüste yaralanan 10 kişi ise olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Film gibi olay! 15 dakika ömrü kalmıştı, mucize eseri hayata tutunduFilm gibi olay! 15 dakika ömrü kalmıştı, mucize eseri hayata tutundu
Snapchat hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Snapchat hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Son Dakika: Trabzon'da yeni yasak kararı! Nüfusa oranla koronavirüs vaka sayısı dikkat çekmişti

Giresun'un ardından Trabzon'da da yeni yasak kararı

Film gibi olay! 15 dakika ömrü kalmıştı, mucize eseri hayata tutundu

Film gibi olay! 15 dakika ömrü kalmıştı, mucize eseri hayata tutundu

AUZEF 2. dönem kayıt yenileme tarihi 2021: AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AUZEF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AUZEF kayıt yenileme tarihi belli oldu!

Son Dakika: Mars'taki Jezero Krateri ile Salda'nın benzerliğiyle ilgili flaş açıklama

Mars yüzeyi ile ile Salda'nın benzerliğiyle ilgili flaş açıklama

Adana'da korkunç olay! Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü

Adana'da korkunç olay!

Bursa'da intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme! Çok yönlü soruşturma başlatıldı

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.