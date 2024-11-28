Otobanlara yeni eklendi: Bu trafik işaretini bilmeyene 135 Euro ceza var!

Sözcü'de yer alan habere göre Avrupa'da değişen trafik kuralları kapsamında Fransa'da otobanlara yeni bir işaret konuldu. İşte otobanlara yeni eklenen o işaretin anlamı...

MAVİ ZEMİNE BEYAZ ELMAS

Mavi zeminli beyaz elmasın anlamı, sadece 'belirli araçların bu yolu' kullanması demek. Avrupa Tüketiciyi Koruma Merkezi, bu işaretin Lyon, Grenoble, Strassbourg, Rennes ve Nantes şehirlerinde yollara konulduğunu belirtti.

135 EURO CEZASI VAR

Bu işaretle, yerel toplu taşıma araçlarına, taksilere, düşük emisyonlu araçlara ve içinde en az iki yolcunun bulunduğu araçlara özel yol açıldığı gösteriliyor. Bu kurallara uymayan ve yola giren araçlardan 135 Euro kesilecek.