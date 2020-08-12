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  4. Otobüs bagajında 2 bin 500 canlı 'doktor balığı' ele geçirildi

Otobüs bagajında 2 bin 500 canlı 'doktor balığı' ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 17:00 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otobüste avlanması ve satışı yasak olduğu bildirilen 2 bin 500 'doktor balığı' ele geçirildi.

Otobüs bagajında 2 bin 500 canlı 'doktor balığı' ele geçirildi

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekiplerince dün saat 23.00 sıralarında yapılan ortak denetimde, Antalya'ya seyahat halinde olan bir otobüsün bagaj kısmında tüpler içerisinde yaklaşık 2 bin 500 adet canlı doktor balığı ele geçirildi.

"DOĞAL HAYATLARINA BIRAKILDILAR"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halk arasında 'Kangal balığı' olarak da bilinen bu şifalı balıkların kaçak yollarla Antalya otellerindeki termal havuzlara nakledildiği bilgisine ulaşılmış olup, ilgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılarak canlı olan bu nadir ve mucizevi balıklar ivedi bir şekilde doğal hayatlarına iade edilmiştir" denildi.

CİLT HASTALIKLARINDA KULLANILIYOR

Doktor balıklar, cilt rahatsızlıkları ve sedef hastalığı olanlar tarafından kullanılıyor. (DHA)

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