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Otobüs bagajında bulunan 1,5 ton balığa el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

Ankara-Çankırı yolundaki kontroller sırasında iki otobüsün bagajlarında ele geçirilen 1,5 ton balık, boy ve hijyen kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle imha edildi

Ankara-Çankırı yolundaki kontroller sırasında iki otobüsün bagajlarında ele geçirilen 1,5 ton balık, boy ve hijyen kurallarına uygun olmadığı için imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ve jandarma ekiplerince, Ankara'nın Akyurt ilçesi Karacabey mevkisinde yol kontrolü yapıldı.

Kontrol sırasında iki yolcu otobüsünün bagajındaki 85 kasada yaklaşık 1,5 ton istavrit taşındığı tespit edildi.

Yapılan incelemede balıkların 8-9 santimetre olduğu ve boy yasaklarına uymadığı, ayrıca nakil ve sevk belgelerinin de bulunmadığı belirlendi.

İnsan sağlığı açısından tüketime uygun olmadığı anlaşılan balıklar veteriner raporuyla imha edildi.

Otobüs şoförlerine para cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
balık OTOBÜS Tarım ve Orman Bakanlığı

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