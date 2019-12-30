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  4. Otobüs bagajında motosikletli uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

Otobüs bagajında motosikletli uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 12:55 | Son Güncelleme

ANKARA'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında bulunan motosiklete saklanmış 3 kilo skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında bulunan motosiklete saklanmış 3 kilo skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi K.S. ile H.S.Ç.'nin İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, iki kişinin bulunduğu otobüsü kent girişinde durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında motosiklet olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait 33 TT 223 plakalı motosikletin sürücü koltuğunun altında 3 kilo skunk maddesi ele geçirildi. K.S. ile H.S.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.
Bu arada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23-29 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılan çalışmalarda, 99 olayda 7,2 kilo skunk ile 2 kilo esrar ele geçirildiği, 37 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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