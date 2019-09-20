HABER

Otobüs bagajındaki 1,5 ton balığa el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 12:02 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Jandarma ekiplerinin, Ankara-Çankırı yolu üzerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında otobüs bagajında taşınan, ancak belirlenen boy ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 1,5 ton balığa el konularak imha edildi.19 Eylül 2019 tarihinde gece saatlerinde Ankara’nın Akyurt ilçesi Karacabey mevkisinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde iki adet yolcu otobüsünün bagajında 85 adet kasa içerisinde yaklaşık 1,5 ton istavrit cinsi balığın taşındığı tespit edildi.Yapılan inceleme sonrasında taşınan balıkların 8-9 cm boyunda olduğu ve belirlenen boy yasaklarına uymadığı, ayrıca nakil ve sevk belgelerinin de bulunmadığı anlaşıldı.Yakalanan balıkların, insan sağlığı açısından tüketime uygun olmaması üzerine veteriner hekim tarafından düzenlenen raporla imha işlemi gerçekleştirildi.Balıkları taşıyan otobüs şoförlerine ise gerekli idari para cezaları uygulandı.

Otobüs bagajındaki 1,5 ton balığa el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Jandarma ekiplerinin, Ankara-Çankırı yolu üzerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında otobüs bagajında taşınan, ancak belirlenen boy ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 1,5 ton balığa el konularak imha edildi.
19 Eylül 2019 tarihinde gece saatlerinde Ankara’nın Akyurt ilçesi Karacabey mevkisinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde iki adet yolcu otobüsünün bagajında 85 adet kasa içerisinde yaklaşık 1,5 ton istavrit cinsi balığın taşındığı tespit edildi.
Yapılan inceleme sonrasında taşınan balıkların 8-9 cm boyunda olduğu ve belirlenen boy yasaklarına uymadığı, ayrıca nakil ve sevk belgelerinin de bulunmadığı anlaşıldı.
Yakalanan balıkların, insan sağlığı açısından tüketime uygun olmaması üzerine veteriner hekim tarafından düzenlenen raporla imha işlemi gerçekleştirildi.
Balıkları taşıyan otobüs şoförlerine ise gerekli idari para cezaları uygulandı.

Otobüs bagajındaki 1,5 ton balığa el konuldu

Otobüs bagajındaki 1,5 ton balığa el konuldu

Otobüs bagajındaki 1,5 ton balığa el konuldu

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 55 gözaltı kararıAdana'da yasa dışı bahis operasyonu: 55 gözaltı kararı
Ektikleri kenevirleri sularken yakalandılarEktikleri kenevirleri sularken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.