HABER

Otobüs bekleyen kadına 3 çocuğunun önünde cinsel taciz iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 çocuğuyla otobüs bekleyen H.Y.

Otobüs bekleyen kadına 3 çocuğunun önünde cinsel taciz iddiası

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 çocuğuyla otobüs bekleyen H.Y. adlı kadına yaklaşıp cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan K.A., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının avukatı Ali Öksüz, şüphelinin daha önce de aynı suçtan ceza aldığını, serbest bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Olay, geçen 31 Ekim'de Antalya Caddesi'nde meydana geldi. H.Y., hasta olan küçük çocuğunu, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Manavgat Devlet Hastanesi'nde muayene ettirdi. H.Y., hastaneden çıkıp eczaneden ilaç aldıktan sonra çocuklarıyla eve dönmek için durakta otobüs beklerken, adliyede çalışan eşi işe gitmek için ayrıldı. Bu sırada motosikletiyle durakta bekleyen H.Y.'ye yaklaşan K.A., iddiaya göre elini kendi pantolonunun içine sokup sözle tacizde bulundu. Kadının bağırması üzerine şüpheli uzaklaştı.
TACİZ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
H.Y., akşam durumu anlattığı eşiyle birlikte polis merkezine giderek şikayette bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cadde boyunca tüm güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, H.Y.'yi hastaneden itibaren takibe başladığı, ilaç aldıkları eczane önünde beklediği ve durakta da yanına yaklaşıp birkaç saniye sonra uzaklaştığı belirlenen K.A., gözaltına alındı.
2010 yılında yine hastaneden çıkan bir kadını takip edip taciz ettiği iddiasıyla yargılanarak ceza aldığı ortaya çıkan K.A., sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. Evli olan K.A. savunmasında, "H.Y.'yi daha önce çalıştığım iş yerindeki bir kadına benzettim. Onun için yaklaştım" dedi. K.A., mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'
H.Y.'nin avukatı Ali Öksüz, olaydan dolayı müvekkilinin büyük şok yaşadığını, 1 haftadır evinden dışarı yalnız başına çıkamadığını belirterek, bir kadına karşı işlenen bu şekildeki eylemlere tolerans gösterilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ali Öksüz, sulh ceza hakimliğinin adli kontrol kararına itiraz edeceklerini belirterek, "Müvekkilimin yanında küçük yaşlarda 3 çocuğu olmasına rağmen şüphelinin böyle bir eylemi gerçekleştirmiş olması asla kabul edilemez. Ayrıca böylesine hastalıklı ruh hali içinde olduğunu düşündüğümüz birinin serbestçe dolaşması toplum için tehlike arz etmektedir. Kadınların ve çocukların korunması bakımından bu tür kişilerin ceza infaz kurumunda bulunması kanunen, ahlaken ve vicdanen gerekmektedir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Otobüs bekleyen kadına 3 çocuğunun önünde cinsel taciz iddiasıOtobüs bekleyen kadına 3 çocuğunun önünde cinsel taciz iddiasıOtobüs bekleyen kadına 3 çocuğunun önünde cinsel taciz iddiasıOtobüs bekleyen kadına 3 çocuğunun önünde cinsel taciz iddiası

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin KendirciO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin Kendirci
Cezaevi firarisi hırsız yakalandı (2)Cezaevi firarisi hırsız yakalandı (2)
Hırsızlar 2,5 dakikada, 160 bin TL değerindeki iki motosikleti çaldıHırsızlar 2,5 dakikada, 160 bin TL değerindeki iki motosikleti çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç

'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç

Antalya'da sürücü ölümden döndü ama... Gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı!

Antalya'da sürücü ölümden döndü ama... Gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı!

2,5 dakikada 160 bin TL'lik hırsızlık!

2,5 dakikada 160 bin TL'lik hırsızlık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.