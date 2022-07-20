Otobüs bekleyen kadına cinsel organını göstermişti! Duraktaki iğrenç olayda yeni gelişme

Arnavutköy'de otobüs durağında yaşanan iğrenç olayda M.A. isimli şahıs, o sırada bekleyen bir kadına cinsel organını göstermişti. Olay sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan ve FETÖ'den ihraç edilen eski polis olduğu ortaya çıkan şahısla ilgili yeni bir gelişme yaşandı...

CİNSEL ORGANINI KADINA GÖSTERDİ

Haraççı Mahallesi, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi. Bir süre durakta bekleyen kişi, cinsel organını kadına gösterdi. Cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kadın, hızla uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLERLE GİBİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Görüntülerle polise giden kadın şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen M.A. olduğunu tespit etti. Şüphelinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası, 15 Temmuz Cuma günü aynı durakta farklı bir kişiye karşı ahlaksız hareketler yaptığı ihbar edildi. Gözaltına alınan eski polis M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Savcılık adli kontrol kararına karşı yaptığı itiraz üzerine şüpheli M.A., dün yeniden gözaltına alınarak, 'Cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)



