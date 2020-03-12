HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otobüs biletlerine 'koronavirüs zammı' iddiası

Otobüs biletlerine 'koronavirüs zammı' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 23:32 | Son Güncelleme

Antalya'da, Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından öğrenciler, otogar ve bilet bayileri önünde kuyruk oluşturdu. Bazı öğrenciler biletlere zam yapıldığını iddia etti.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk, orta ve liseler ile üniversiteler için tatil kararı alındığı açıklandı. Üniversitelerin 3 hafta tatil edileceğinin açıklanmasının ardından Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi'ndeki (AÜ) öğrenciler, memleketlerine dönmek için yola çıktı. Bavullarını hazırlayan öğrenciler memleketlerine gidecekleri otobüslere bilet almak için otogara gitti. Burada küçük çaplı kuyrukların oluştuğu görüldü.

SİSTEM KİLİTLENDİ

AÜ kampüsü içindeki Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu önünde bulunan iki farklı firmaya ait bilet satış bayisi önünde de kuyruklar oluştu. Öğrenciler internet üzerinden bilet almak istediklerini ancak sistemin kilitlendiğini söyledi.

BİLETLERE ZAM YAPILDIĞI İDDİASI

Gaziantep'e gitmek için sırada beklediğini anlatan Yunus Özkamalı, sıranın sistemde sorun olması nedeniyle bir türlü ilerlemediğini anlattı. Bilet fiyatlarında artış olduğunu anlatan Özkamalı, bilet alana kadar bekleyeceğini söyledi.

Sakarya'ya gitmek için beklediğini anlatan bir başka öğrenci Melih Kasım ise "Ne olduğunu kimse bilmiyor. Amaçsızca bekliyoruz. Bilet fiyatları arttı. Öğrenciler çok mağdur. Parası olan var, olmayan var. Alabileceğimizi de bilmiyoruz. Normalde bilet 70-80 lira iken 140 liradan biletler başlıyor" dedi.

İstanbul'a gitmek için bekleyen Yasin Yağız "Biletler pahalı. Öğrenciler bekliyor. Uzun bir sıra var. İnternetten bilet alınmıyor. Fiyatlara zam geldi. Otobüs biletlerine 30 lira zam geldi" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
1/
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs otobüs bileti zam

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı sarsan anlar! Koronavirüs açıklaması yaparken...

Dünyayı sarsan anlar! Koronavirüs açıklaması yaparken...

Valilik acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit

Valilik acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit

Koronavirüs satışı artırdı! 1 günde 6,5 ton kolonya sattı

Koronavirüs satışı artırdı! 1 günde 6,5 ton kolonya sattı

Aldatılan eşten olay paylaşım! Görüntüdeki Ece Erken mi?

Aldatılan eşten olay paylaşım! Görüntüdeki Ece Erken mi?

Türkiye'de koronavirüs önlemleri! İşte alınan kararlar

Türkiye'de koronavirüs önlemleri! İşte alınan kararlar

Türkiye'de koronavirüs tespit edilen kişiye ilişkin açıklama

Türkiye'de koronavirüs tespit edilen kişiye ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi

YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Diğer Haberler
81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!

Adalet Bakanı Gül'den 'cezaevlerinde koronavirüs önlemi' açıklaması

Cezaevlerinde koronavirüs önlemi! Bakan açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron açıkladı! Fransa'da kreş, okul ve üniversiteler kapatılacak

Fransa'da koronavirüs tedbirleri! Okullar kapatılacak

Otogarlarda 'koronavirüs tatili' yoğunluğu! Haberi duyan üniversiteliler akın etti

'Koronavirüs tatili' haberini duyan otogara koştu

12 Mart 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 13 milyon TL devretti

Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

Asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.