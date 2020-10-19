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Otobüs devrildi: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.Kaza, Sorgun ilçesi Hoşumlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Kaza, Sorgun ilçesi Hoşumlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sorgun ilçesi Gülşehri Beldesine ait Ali Yüce idaresindeki 66 LM 540 plakalı belediye otobüsü, yol çalışması ve yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 16 yolcu yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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