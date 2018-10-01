Otobüs durağı evi oldu

Özgür EREN-Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de soğuk hava ve yağmurdan korunmak için otobüs durağında bir battaniye ile yatan evsizin görüntüsü yürek burktu. Yanında sadece ayakkabıları ve bir poşet içerisinde kıyafetleri bulunan kişi, derin bir uykuya dalmıştı. Sabahı ilk ışıklarıyla işlerine gitmek üzere evlerinden çıkanlar, duraktaki kişiyi hem şaşkın hem de üzgün gözlerle izlediler.

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