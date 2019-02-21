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Otobüs durağına çarpan otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 20:35 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Acıpayam karayolu Alaattin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muammer D. yönetimindeki 26 KD 173 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bulunan belediyenin otobüs durağına çarptı, ardından tarlaya yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Süleyman D. ve Mehmet Ali A.’yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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