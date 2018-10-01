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Otobüs durağında bekleyen gence kapkaççı şoku

İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2018 11:23 | Son Güncelleme

Otobüs durağın bekleyen genç, kapkaç kurbanı oldu. Yanına yaklaşan motosikletli adam, gencin elindeki telefonu alıp kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

Vietnam’da otobüs durağında cep telefonuyla uğraşan genç, kapkaç mağduru oldu. Yavaşlayan motosikletteki bir kişi, gencin telefonunu alıp kaçtı. Şahıs kapkaççının peşinden koştuysa da kendisini yakalayamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam kapkaç TELEFON hırsız

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