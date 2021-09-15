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  4. Otobüs durağında bomba paniği! Fünyeyle patlatıldı, içinden bakın ne çıktı

Otobüs durağında bomba paniği! Fünyeyle patlatıldı, içinden bakın ne çıktı

15.09.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otobüs durağında unutulan bir çanta panik yarattı. Çanta fünye ile patlatılırken, içerisinden pikap çıktı.

Otobüs durağında bomba paniği! Fünyeyle patlatıldı, içinden bakın ne çıktı

Olay, öğleden sonra İzmit Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi.

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BOMBA İMHA EKİBİ GELDİ

Duraktaki bankta unutulan bir çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, güvenlik önlemi alarak bomba imha ekibine bilgi verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, gerekli incelemelerin ardından çantayı fünye ile patlattı.

PİKAP ÇIKTI

Çantanın içerisinde pikap çıktı. Çantayı otobüs bekleyen bir kişinin unuttuğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit
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