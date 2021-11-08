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  4. Otobüs durağında kanlı infaz! Garson hayatını kaybetti

Otobüs durağında kanlı infaz! Garson hayatını kaybetti

08.11.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki bir restoranda garson olarak çalışan 46 yaşındaki Efrayim Babadağ, sabah işine gitmek için durakta otobüs beklerken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Otobüs durağında kanlı infaz! Garson hayatını kaybetti

Olay, saat 09.00 sıralarında Mamak ilçesi İmam Alim Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Restoranda garson olan evli ve 2 çocuk babası Efrayim Babadağ, sabah işe gitmek için evinden çıkarak, 300 metre ilerideki otobüs durağına yürüdü.

3 EL SİLAH SESİ

Babadağ'a, otobüs beklediği sırada kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile 3 el ateş etti. Başına ve göğsüne kurşun isabet eden Babadağ, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Babadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Babadağ'ın cesedi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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"DIŞARI ÇIKTIĞIMDA ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Esnaf Haydar Yıldız, ölen Efrayim Babadağ'ın komşusu olduğunu söyleyerek, "Önce bizim iş yerinden sigara aldı, sonra durağa geçti. İşe gidecekti. Kendisi bizim komşumuz olur. Vuranı hiç görmedim, tanımıyorum. Yaklaşık 2 veya 3 el silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımda öldüğünü gördüm" dedi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Ankara silahlı saldırı
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