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Otobüs durağında korkunç anlar! Acımadan böyle vurmuş

09.08.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'ndeki Körfez ilçesinde husumetlisi tarafından silahla vurulan halk otobüsü şoförü Adem Y.'nin yaşadıkları durakta park halinde duran bir otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otobüs durağında korkunç anlar! Acımadan böyle vurmuş

Kocaeli-Körfez Kirazlıyalı Mahallesi'nde bulunan özel halk otobüsü son durağında meydana gelen olay akıllara durgunlluk verdi. Körfez ve İzmit ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan Adem Y., sefere çıkmak için durakta sıra beklediği sırada iddiaya göre husumetlisi bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Adem Y., kendisine saldıran husumetlisi ile bir süre boğuştu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, kanlar içindeki Adem Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın ardından bölgede inceleme yapan polis ekipleri, Adem Y.'yi yaraladıktan sonra kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı anı ise durakta park halinde olan bir otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırgan kişinin durakta bankta oturduktan sonra Adem Y.'nin üzerine ateş ettiği, kaçtığı görüldü.

DHA


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