Otobüs durağında matematik öğretilecek

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde e-Twinning Projesi kapsamında ‘Durakta Matematik’ uygulaması hayata geçiriliyor. Proje kapsamında matematiğin kitap, okul, öğrenci ve öğretmen dörtgeninden çıkarıp 7’den 70’e hayatın her alanına yayılması hedefleniyor.

Acıpayam Belediyesinin Ankara’da görev yapan ve Acıpayamlı öğretmenlik Zübeyde Arslan’ın katkılarıyla proje Türkiye’de ilk olarak Acıpayam’da hayata geçiriliyor. Proje yöneticisi ve çizeri olan Mukaddes Karip Osmaniye Karacaoğlan Ortaokulu Matematik öğretmeni olmasına rağmen yakın zamanda depremler atlatan Acıpayamlı öğrencilere ve velilere moral motivasyon olması için bizzat projeyi yarın Acıpayam’dan başlatacak. 81 ilin katıldığı bu proje ile matematiği artık kitap, okul, öğrenci ve öğretmen dörtgeninden çıkarıp 7’den 70’e hayatın her alanına yayılması hedefleniyor.

Hayatın her yerinde olan matematiğin saklandığı yerleri keyifle keşfedilmesi ve matematiği hak ettiği sevgiyle buluşturmak için yaz tatilinde gönüllü matematik sevdalısı öğretmenlerde seferber oldu.

Projenin tanıtımı bugün Acıpayam ilçesinde yapıldı. Projede afişlerle kaplanan dolmuş durağında öğretmenler küçük çocuklara matematik öğretmeye başladı.

Projenin açılışına ilçe protokol üyeleri de katıldı.