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  4. Otobüs durağında ortaokul öğrencisine taciz! Verilen ceza isyan ettirdi: 'Bunlar ne olacak böyle? Sürekli aramızda mı gezecek?'

Otobüs durağında ortaokul öğrencisine taciz! Verilen ceza isyan ettirdi: 'Bunlar ne olacak böyle? Sürekli aramızda mı gezecek?'

08.05.2024 12:32
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Kayseri'de M.G. (45), otobüs durağında bekleyen A.M. (15) isimli kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu. Tutuksuz yargılanan M.G., 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. Karar sonrası A.M.’nin annesi hakime, "Bunlar ne olacak böyle? Sürekli aramızda mı gezecek?" sözleriyle tepki gösterdi. İşte detaylar...

İğrenç olay, geçen yıl 22 Mayıs'ta Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi A.M. okuldan çıkıp, otobüs durağında beklediği sırada yanından bisiklet ile geçen M.G.'nin sözlü tacizine uğradı. Mağdur kızın ailesinin şikayeti üzerine M.G. hakkında ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mağdur ile sanık M.G. salonda hazır bulundu. Şikayetçi oluğunu söyleyen A.M., "Bisikletle yanımdan geçti. Bir şeyler dedi. Korktum. Okul yönetimine giderek durumu anlattım" dedi.

Cinsel tacizde bulunmadığını öne süren sanık M.G. ise "Bisikletimle hurda topluyordum. Kimseyle konuşmadım. Kimseye de laf atmadım. Kötü söz dahi söylemedim. Sadece oradan geçtim" dedi.

Hakim, sanık M.G.'yi, ‘cinsel taciz’ suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Karar sonrası mağdurun annesi hakime, "Bunlar ne olacak böyle? Sürekli aramızda mı gezecek?" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Kayseri taciz otobüs durağı
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