Otobüs durağında şüpheli çanta paniği (Yeniden)

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- SARIYER'de otobüs durağının dibine bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın boş olduğu anlaşıldı. Olay Reşit Paşa Mahalllesi Tuncay Artun Caddesinde saat 15.00 sıralarında Tuncay Artun Otobüs durağından meydana geldi. Durağın dibinde sahipsiz çanta olduğu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler durağın çevresine güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı ve bomba imha uzmanı polisleri olay yerine çağırıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polisler özel kıyafetlerini giyip şüpheli çantanın yanına yaklaşıp fünyeyi bıraktı. Kontrollü patlatma olacağı sırada iki tane sokak köpek çantanın bulunduğu yöne doğru yürümeye başlayınca çevredekiler köpekleri çantadan uzaklaştırmak için seferber oldu. Kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın boş olduğu anlaşıldı. Patlama nedeniyle otobüs durağının camları kırıldı. kapalı olan cadde trafiği tekrar açıldı.
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