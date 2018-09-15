HABER

Otobüs durağında şüpheli çanta paniği (Yeniden)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 17:49 | Son Güncelleme

SARIYER'de otobüs durağının dibine bırakılan çanta polisi alarma geçirdi.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- SARIYER'de otobüs durağının dibine bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın boş olduğu anlaşıldı. Olay Reşit Paşa Mahalllesi Tuncay Artun Caddesinde saat 15.00 sıralarında Tuncay Artun Otobüs durağından meydana geldi. Durağın dibinde sahipsiz çanta olduğu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler durağın çevresine güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı ve bomba imha uzmanı polisleri olay yerine çağırıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polisler özel kıyafetlerini giyip şüpheli çantanın yanına yaklaşıp fünyeyi bıraktı. Kontrollü patlatma olacağı sırada iki tane sokak köpek çantanın bulunduğu yöne doğru yürümeye başlayınca çevredekiler köpekleri çantadan uzaklaştırmak için seferber oldu. Kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın boş olduğu anlaşıldı. Patlama nedeniyle otobüs durağının camları kırıldı. kapalı olan cadde trafiği tekrar açıldı.

PARTNERHerkesi böyle kandırmış! Sosyal medyada çok paylaşılmıştı ama...Herkesi böyle kandırmış! Sosyal medyada çok paylaşılmıştı ama...
Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişmeYüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme
Bedelli askerler, kışlalarına teslim olmaya başladıBedelli askerler, kışlalarına teslim olmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.