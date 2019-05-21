HABER

Otobüs durağında şüpheli poşet paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 21:33 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir otobüs durağına bırakılan şüpheli poşet neden olurken, yapılan inceleme sonucu poşetten çöp çıktı.Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi yanında bulunan otobüs durağında içerisi dolu olan poşeti fark eden vatandaşlar durumu polise ekiplerine bildirdi.

Adıyaman’da bir otobüs durağına bırakılan şüpheli poşet neden olurken, yapılan inceleme sonucu poşetten çöp çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi yanında bulunan otobüs durağında içerisi dolu olan poşeti fark eden vatandaşlar durumu polise ekiplerine bildirdi. İçerisinde bomba olabileceği şüphesi ile polise bildirmesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken bomba imha uzmanları ise poşette incelemelerde bulundu. Poşette yapılan incelemelerin ardından poşette çöp çıktı. Herhangi bir patlayıcı madde ile karşılaşılmaması üzerine polis ekipleri normale döndü.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Ehliyetsiz sürücü Yunus ekibine çarptı, 2 polis yaralandıEhliyetsiz sürücü Yunus ekibine çarptı, 2 polis yaralandı
Sokak ortasında silahlı saldırı (2)Sokak ortasında silahlı saldırı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Hırsızlıkla suçladıkları kadınları dövüp, saç ve elbiselerini kestiler

Hırsızlıkla suçladıkları kadınları dövüp, saç ve elbiselerini kestiler

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.