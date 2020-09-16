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Otobüs durağındaki yayaya çarparak ölümüne sebep olan aracın sürücüsü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 17:55 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, dün gece saatlerinde otobüs durağındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; olay dün gece İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde yaşandı.

Eskişehir’de, dün gece saatlerinde otobüs durağındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; olay dün gece İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde yaşandı. Arif Ç. yönetimindeki 16 AEZ 085 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak caddedeki otobüs durağında bekleyen Tayfun Yılmaz’a çarpmıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine yanıt vermeyen Yılmaz hayatını kaybetti. Yapılan inceleme sonrası Yılmaz’ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Öte yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Arif Ç., emniyetteki sorgusu ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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