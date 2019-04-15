Otobüs durağının camlarını kırdılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kapalı Pazar Yeri’nde bulunan belediye otobüs duraklarının camları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarafından kırıldı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gece saatlerinde pazar yerinde bulunan yolcu duraklarına zarar verildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan saldırı sonucunda yolcu durakları kullanılamaz hale geldi. Pazar alışverişini yapmak üzere Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri’ne gelen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Durak camlarının kırılmasına bir anlam veremediklerini ifade eden vatandaşlar, otobüs durağının camlarını kıranların bulunmasını istediler.

