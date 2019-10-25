HABER

Otobüs durakları, sağlık durağına dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de 2 otobüs durağı, kanser hastalığının önceden teşhis edilebilmesi amacıyla vatandaşların bilgilendirileceği sağlık durağına dönüştürüldü.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 2 otobüs durağı, kanser hastalığının önceden teşhis edilebilmesi amacıyla vatandaşların bilgilendirileceği sağlık durağına dönüştürüldü.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, kanser hastalıklarının erken teşhisine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla, Gazi Mustafa Kemal ve 29 Ekim Bulvarı'ndaki otobüs durakları KETEM Sağlık Durağı'na dönüştürüldü. Kanser erken tanı ve teşhisine yönelik çeşitli bilgilerin aktarılacağı duraklar için tören düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, davetliler, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Proje kapsamında, duraklarda bilgilendirilme yapılacağı, isteyenlerin KETEM'e götürülüp ücretsiz taramadan geçirileceği belirtildi. Törende konuşan Başkan Zolan, "Erken teşhis hayat kurtarıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her hafta iki mahallede yaşayan kadınları, KETEM noktalarına götürüyoruz. Şu ana kadar 2 binin üzerinde hanımefendiyi KETEM noktalarına götürdük. Bir insanımızın dahi hayata tutunmasına vesile olabiliyorsak, bizler kendimizi mutlu addederiz" dedi.
İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise, Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde 3 kanser tipinin taramasını yaptıklarını ifade ederek, "Bu taramalardan en önemlisi kadınları ilgilendiren meme kanseri. 2018 yılının son aylarında Pembe Şehir Projesi'ne başladık. Bu proje bize 2018 yılında meme kanseri taramasında Türkiye birinciliği getirdi. 2019'da da inşallah bu başarıyı yakalayacağız. Bu ay, meme kanseri farkındalık ayı. Bize destek veren Başkanımız Osman Zolan'a, Kent Konseyi Başkanımız Ali Değirmenci'ye ve Kent Konseyi'ne çok teşekkür ediyorum. Bütün kadınlarımızı KETEM'lerimize bekliyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen durakta, Başkan Zolan ve beraberindekiler, durağa yanaşan belediye otobüslerinde kanser erken tanı ile ilgili broşür dağıttı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Göller Ekspresi yeniden raylardaGöller Ekspresi yeniden raylarda
'Türkiye’deki midye dolmaların yüzde 91’inde mikroplastik var''Türkiye’deki midye dolmaların yüzde 91’inde mikroplastik var'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı

Konya'da öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla lise hademesi gözaltına alındı

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

İngiltere 39 ceset için 'Çinli' dedi, Çin'den açıklama geldi

İngiltere 39 ceset için 'Çinli' dedi, Çin'den açıklama geldi

Son dakika! Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yeni açıklama

Ankara terörist Mazlum Kobani'nin (Şahin Ferhat Abdi) iadesi için harekete geçiyor! ABD'ye nota!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Tarım ve Orman Bakanlığından İBB'ye 'İmara değil, halka açıyoruz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.