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Otobüs duraklarında kısıtlama temizliği

05.12.2020 12:04 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da belediye ekipleri kısıtlamayı fırsat bilerek, otobüs durakları, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında önceki gece başlatılan 56 saatlik kısıtlamayı Adıyaman Belediyesi ekipleri fırsata çevirdi.

Adıyaman’da belediye ekipleri kısıtlamayı fırsat bilerek, otobüs durakları, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında önceki gece başlatılan 56 saatlik kısıtlamayı Adıyaman Belediyesi ekipleri fırsata çevirdi. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kimsenin olmaması nedeniyle temizlik seferberliği başlattı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın ilk ışıkları ile birlikte temizliğe başladı. Ekipler otobüs duraklarını köpüklü suyla yıkadı. Bunun yanında cadde ve sokaklarda köpüklü suyla yıkanarak temizlendi.
Belediye Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, “Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, otobüs durakları ve insanlarımızın yoğun olduğu bölgeleri köpüklü suyla yıkamaya çalışıyoruz. Özellikle bu gün bir aracımızı otobüs duraklarına ayrıdır. Diğer ekiplerimiz ise şehir merkezindeki cadde ve sokakları yıkıyor” dedi.
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de caddelerdeki trafik çizgilerini yeniledi.

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